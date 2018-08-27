Вышел трейлер фильма "Верность" с Александром Палем

Премьера картины запланирована на 31 октября.

В сети появился трейлер российской драмы "Верность" режиссера Нигина Сайфуллаева. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU.

В центре сюжета талантливый акушер-гинеколог Лена и её муж Сергей — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Героиня подозревает супруга в измене, но не решается выдать свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В конечном итоге Лена оказывается в буре чувств, которые разрывают ее между двумя мужчинами.

Главные роли в картине сыграли Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов. Премьера картины запланирована на 31 октября.

Напомним, что картина "Верность" произвела фурор на последнем фестивале "Кинотавр" в Сочи и получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера". Тогда мы пообщались с Сайфуллаевой и узнали от нее о сложностях работы кинорежиссера, а также о ее любимых картинах.

Видео: YouTube/ SonyPicturesRU