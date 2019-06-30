Топ 5 новостей Выборга: местный житель залатал дыры в асфальте полимером

На Большой каменной местный житель залатал асфальт полимером, в порту на пару дней поселился "Юный Балтиец" (с юными балтийцами на борту), а еще Выборг принял гонщиков-миллионеров, участников ретро-ралли. А также выпускники и поздравления с Днем города приморчанам в итоговом выпуске Топ 5 новостей за неделю.

А вот на Большой каменной улице полимеры не потеряли, а использовали необычным образом - для ямочного ремонта дорог. Эту инновационную технологию привез в город местный житель по имени Максим. Мужчина предложил залатать ямы в своём дворе смесью отсева и специального полимера, твердеющего на воздухе. Помочь реализовать необычную идею взялся руководитель общественной приемной по 18 округу Александр Михайлов. Максим обещает, что смесь, которой он заполнил ямы, настолько прочна что продержится дольше чем сам асфальт.

Награда "За особые успехи в учении" – повод для родительской гордости. В этом году в Выборгском районе золотые медали получили 54 выпускника. Бонусы при этом для всех разные - кому-то наличие медали поможет при поступлении, а кто-то действительно просто хотел порадовать родителей. В любом случае все медалисты довольны и с нетерпением ждут выпускных, шум от которых уже доносится из дворов и парков нашего города.

Не самый очевидный способ потратить 80 000 долларов, продемонстрировали участники ретро-ралли Пекин-Париж. Именно столько стоит участие в исторической гонке. Классические авто до 1975 года выпуска поражают не только дизайном, но и выносливостью. А еще больше удивляет выносливость самих водителей, это каким же нужно обладать характером чтобы гнать через весь континент по бездорожью на таком сокровище.

В выборгский порт пришел учебный парусник "Юный Балтиец". За пять дней похода курсанты Петербургских морских училищ попробовали на вкус профессию моряка. Они научились управляться с парусами, выстояли ночную вахту и изучили основы работы матроса. Ну, а Выборг стал для ребят своеобразным полигоном, имитацией далекого иностранного города. Юные моряки учились ориентироваться в незнакомых улицах и изучали город. Этот поход должен помочь ребятам принять решение, связывать ли жизнь с морем.

А ещё на этих выходных город Приморск отмечает день рождения. Всего год назад Приморск отпраздновал громкий юбилей в 750 лет, а сейчас городку пойдет 752 год. Поздравляем всех жителей города.

Видео: Piter.TV