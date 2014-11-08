Тонущего мужчину вытащили из канала Грибоедова

Он решил понырять, но еле держался на поверхности воды.

Пассажиры проплывающего мимо катера спасли мужчину, который начал захлебываться в воде на набережной канала Грибоедова. Гражданин хотел искупаться, но, кажется, не рассчитал свои силы.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа у дома №6/2. Прохожие засняли начало заплыва мужчины, который, возможно, находился в нетрезвом состоянии. Особую опасность представляло еще и то, что по набережной проплывали теплоходы, создавая дополнительные волны. В результате пловцу все же потребовалась помощь. Неравнодушные граждане позвонили в 112. Спасатели приехали через 10 минут, когда мужчину уже вытащили на сушу. По словам автора видео, 10 минут на воде он бы не продержался.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина утонул в Суздальском озере в Петербурге.

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