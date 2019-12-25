  1. Главная
Тоннели новой линии метро в Петербурге начали мыть перед первым запуском
Сегодня, 15:59
На коричневой ветке метро Петербурга проводят полную мойку перед открытием.

На строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена стартовала завершающая подготовка перед открытием — специалисты приступили к мойке тоннелей и станций. Об этом сообщает Telegram-канал "Подземник".

Работы проходят на первом участке коричневой ветки. Путевые стены и шпалы очищают вручную, а для обработки больших площадей применяется специальная тоннелепомывочная машина. Она представляет собой цистерну с компрессором, установленную на прицепной тележке. Под сильным напором вода подается на стены и шпалы, после чего стекает в лотки, проложенные между рельсами, и направляется к водоотливным установкам, подключённым к городской канализации.

Машину перемещает мотовоз — локомотив с двигателем внутреннего сгорания, который используется в ночное время, когда контактный рельс обесточен. Он доставляет на место мойки оборудование, включая насосы и резервуары с водой.

Вручная очистка и механизированная мойка тоннелей являются обязательными процедурами перед началом тестового движения поездов.

Фото: Telegram/"Подземник"

