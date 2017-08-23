Тоннель от "Новокрестовской" до "Приморской" закончат на этой неделе

К концу этой недели завершится прокладка тоннелей от станции "Новокрестовская" до "Приморской". Осталось установить всего колец.

Строительство тоннеля Невско-Василеостровской линии петербургского метро планирую завершить уже в эту пятницу, 25 августа. Сейчас проходческий щит почти завершил тоннель между станциями от "Новокрестовской" до "Приморской". В пресс-службе "Метростроя" рассказали "Фонтанке", что сейчас осталось установить несколько колец. Планируется завершить проходку к концу рабочей недели. Однако пока не известно, есть ли на пути у щита булыжники.

Инженерном блоке метростроевцев расскзали, что после проходки тоннеля щит разберут в демонтажной камере под улицей Кораблестроителей. После чего его по частям перевезут к котловану на Туристской улице. Оттуда машину пустят в сторону Шуваловского проспекта, где должна появится станция "Планетарная".

"Метрострой" обещал ранее закончить проходку к 20 августа, а ранее его планировали доделать в июле. Однако график сместился из-за отставания. Общее число колец в тоннеле – 2900 штук, а длинна – около 5,7 километра. Ранее Piter.tv сообщал, что отставание от графика строительства "Новокрестовской" нагонят к концу августа.

Видео: Instagram / chiritskaya_elena