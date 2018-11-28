Том Холланд заспойлер сюжет нового "Человека-паука"

В российский прокат фильмы выйдет 4 июля.

Исполнитель роли Человека Паука Том Холланд раскрыл детали сюжета предстоящего фильма про супергероя Matvel. На встрече с фанатами актер рассказал о своих взаимоотношениях с Мистерио, роль которого сыграл Джейк Джилленхол. Отметим, что во вселенной комиксов про Человека Паука Мистерио является врагом Питера Паркера.

Мистерио в этом фильме — мой новый лучший друг. Мы объединяемся, чтобы сражаться с элементалями. Когда Танос щёлкнул пальцами, эти существа прошли через разрыв в пространстве,

— сказал актёр.

В российский прокат "Человек-паук: Вдали от дома" выйдет 4 июля. Картина станет заключительным фильмом третьей фазы киновселенной Marvel.

Видео: Marvel