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Том Холланд заспойлер сюжет нового "Человека-паука"

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В российский прокат фильмы выйдет 4 июля.

Исполнитель роли Человека Паука Том Холланд раскрыл детали сюжета предстоящего фильма про супергероя Matvel. На встрече с фанатами актер рассказал о своих взаимоотношениях с Мистерио, роль которого сыграл Джейк Джилленхол. Отметим, что во вселенной комиксов про Человека Паука Мистерио является врагом Питера Паркера.

Мистерио в этом фильме — мой новый лучший друг. Мы объединяемся, чтобы сражаться с элементалями. Когда Танос щёлкнул пальцами, эти существа прошли через разрыв в пространстве,
 — сказал актёр.

В российский прокат "Человек-паук: Вдали от дома" выйдет 4 июля. Картина станет заключительным фильмом третьей фазы киновселенной Marvel.

Видео: Marvel

Теги: том холланд, человек паук
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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