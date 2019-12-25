Для возобновления перелётов из РФ в принимающей стране должно выявляться не более 40 случаев заражения коронавирусом.

Только три страны с рейсами из РФ отвечают всем критериям безопасности по COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего Россия возобновила авиасообщение с 16 странами. Из них три соответствуют критериям российского санитарного ведомства - Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. Также известно, что Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы выполняют два критерия, а Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия и Япония — один.

Отмечается, что для возобновления перелётов из РФ в принимающей стране должно выявляться не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. При этом показатель темпа прироста инфекции не должен быть больше 1%, как и индекс распространения.

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