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Только три страны с рейсами из РФ отвечают всем критериям безопасности по COVID-19
Сегодня, 8:27
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matveyvn

Только три страны с рейсами из РФ отвечают всем критериям безопасности по COVID-19

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Для возобновления перелётов из РФ в принимающей стране должно выявляться не более 40 случаев заражения коронавирусом.

Только три страны с рейсами из РФ отвечают всем критериям безопасности по COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего Россия возобновила авиасообщение с 16 странами. Из них три соответствуют критериям российского санитарного ведомства - Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. Также известно, что Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы выполняют два критерия, а Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия и Япония — один.

Отмечается, что для возобновления перелётов из РФ в принимающей стране должно выявляться не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. При этом показатель темпа прироста инфекции не должен быть больше 1%, как и индекс распространения.

Ранее канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза.

Фото: pixabay.com 

Теги: авиасообщение, коронавирус, перелеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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