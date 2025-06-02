Интернет в российских пассажирских самолетах может появиться в 2027-2028 годах

Дмитрий Агафонов рассказал о работе над спутниковой сетью "Бюро 1440".

Российский сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом на бортах отечественных самолетов, может появиться по стране в период с 2027 по 2028 года. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов. Эксперт выступил на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде. Участник сессии "Крылья будущего. Цифровая трансформация авиации" заметил, что нововведение будет доступно через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Согласно текущему графику работ, аппараты будут размещены на необходимых орбитах Земли через шесть месяцев.

Мы говорим сейчас о бортах российского производства. Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен. Дмитрий Агафонов, замгендиректора компании "Бюро 1440"

Эксперт заметил, что группировка будет полностью развернута в 2027 году.

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Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР