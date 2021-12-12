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В Ленобласти перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в сексуальных действиях в отношении 8-летней
Сегодня, 12:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в сексуальных действиях в отношении 8-летней

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В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Всеволожском районе перед судом предстанет мигрант, который обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом рассказали в следственном отделе по Мурино СУ СК России по Ленинградской области.

Гражданин Узбекистана обвиняется в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В сентябре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке в поселке Токсово совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: мигрант, токсово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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