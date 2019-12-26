  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Николая Токарева переназначили главой "Транснефти"
Сегодня, 11:43
146
lesjasap

Николая Токарева переназначили главой "Транснефти"

0 0

Юрий Борисов продлил полномочия управляющего на пять лет.

Николая Токарева переназначили главой "Транснефти". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель аппарата Юрия Борисова. Специалист рассказал, что вице-премьер подписал соответствующий указ.

Директива подписана

прокомментировал чиновник

По данным представителя аппарата вице-премьера, Николай Токарев будет занимать место главы компании в течение следующих пяти лет. Таким образом, постановление продлевает срок полномочий Токарева.

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается.

Теги: николай токарев, транснефть
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии