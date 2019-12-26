Юрий Борисов продлил полномочия управляющего на пять лет.

Николая Токарева переназначили главой "Транснефти". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель аппарата Юрия Борисова. Специалист рассказал, что вице-премьер подписал соответствующий указ.

Директива подписана прокомментировал чиновник

По данным представителя аппарата вице-премьера, Николай Токарев будет занимать место главы компании в течение следующих пяти лет. Таким образом, постановление продлевает срок полномочий Токарева.

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