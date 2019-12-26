Николая Токарева переназначили главой "Транснефти". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель аппарата Юрия Борисова. Специалист рассказал, что вице-премьер подписал соответствующий указ.
Директива подписана
прокомментировал чиновник
По данным представителя аппарата вице-премьера, Николай Токарев будет занимать место главы компании в течение следующих пяти лет. Таким образом, постановление продлевает срок полномочий Токарева.
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается.
Обсуждение ( 0 )