Токаев: после ухода США из Афганистана осталось вооружение более чем на $85 млрд

Глава Казахстана назвал угрозу для региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Афганистане после ухода американских военнослужащих осталось современного оружия более чем на $85 млрд. Об этом лидера страны рассказал участникам пленарного заседания Восточного экономического форума. По мнению политика, угрозы для региона очевидны.

На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. Там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более $85 млрд. Сохраняются угрозы исхода беженцев. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По видеосвязи глава республики заметил, что по чувствительным для Казахстана вопросам страна может придерживаться единой линии с Россией, а также странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности. Чиновники внимательно следят за развитием обстановки в Афганистане и политикой, которую ведут пришедшие к власти радикалы из "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Токаев надеется, что в стране будет установлен мир.

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране.

Фото и видео: Восточный Экономический Форум 2021