Тлеющий Land Rover превратил вечернюю улицу Петербурга в зону тревоги

Пламя охватывает внедорожник в центре Петербурга очевидцы в растерянности.

Land Rover внезапно загорелся на Орловской улице в Центральном районе Петербурга, огонь быстро распространился на моторный отсек, а спасатели в течение нескольких минут организовали тушение. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Land Rover, припаркованный у дома №1 на Орловской улице, вспыхнул вечером понедельника.

По данным МЧС, огонь полностью уничтожил моторный отсек, однако пострадавших нет. На место происшествия прибыли две пожарные машины, в ликвидации возгорания участвовали десять сотрудников службы. "В 21:10 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали".

Ранее мы рассказывали о том, что по факту поджога полицейского авто в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Фото: Piter.TV