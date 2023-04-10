Тлеющий Land Rover превратил вечернюю улицу Петербурга в зону тревоги

Land Rover внезапно загорелся на Орловской улице в Центральном районе Петербурга, огонь быстро распространился на моторный отсек, а спасатели в течение нескольких минут организовали тушение. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
Land Rover, припаркованный у дома №1 на Орловской улице, вспыхнул вечером понедельника.
По данным МЧС, огонь полностью уничтожил моторный отсек, однако пострадавших нет. На место происшествия прибыли две пожарные машины, в ликвидации возгорания участвовали десять сотрудников службы. "В 21:10 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали".
Ранее мы рассказывали о том, что по факту поджога полицейского авто в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Фото: Piter.TV
