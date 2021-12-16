Титул "Миссис Вселенная" завоевала 36-летняя петербурженка

Возраст участниц – от 18 до 55 лет, наличие детей было обязательным условием для участия в конкурсе.

В Сеуле 36-летняя петербурженка Анна Кудрявцева-Сирадзе заняла первое место в конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2021" (Mrs. Universe), пишут "АиФ Петербург".

Финал перенесли с прошлого года из-за пандемии. Всего в конкурсе состязались более ста женщин мира. Возраст участниц – от 18 до 55 лет, наличие детей было обязательным условием для участия в конкурсе.

Победительница ведет активную благотворительную деятельность. Она жена, мама 11-летней дочери, имеет два высших образования по специальностям "менеджмент организации" и "психоанализ". Девушка увлекается теннисом и парусным спортом. В воспитании дочери она делает упор на развитие ума. Нередко занятия посвящены ментальной арифметике и программированию.

Фото: предоставлено организаторами