Тысячи российских пассажиров встретили Новый год в обесточенных поездах

Пассажирам задерживающихся из-за непогоды поездов доставили около 2,8 тысячи комплектов питания.

В новогоднюю ночь тысячи российских пассажиров застряли в поездах без электричества под Краснодарским краем. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Всему виной стал снегопад, из-за которого обледенели провода.

В результате непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов говорится в сообщении

В оперштабе отметили, что вагонные составы пропускают через поврежденные участки с помощью тепловозов. Известно, что в настоящий момент задерживается 50 поездов. Отмечается, что пассажиров обеспечили 2,8 тыс. комплектами питания.

Ранее мы сообщали о том, что в Краснодарском крае из-за непогоды произошло внеплановое отключение электроэнергии. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.

