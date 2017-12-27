Тысячи петербуржцев в день снятия блокады увидели над головой пустое небо

Тысячи петербуржцев пожаловались на порох и осколки с неба, а некоторые и вовсе почувствовали себя обманутыми, так как ЗВО не осведомили горожан об отмене фейерверка в двух точках Петербурга.

Пока около Петропавловской крепости люди завороженно наслаждались салютом в память о блокаде Ленинграда, жители нескольких районов почувствовали себя обманутыми, придя на торжество в парк Победы и парк 300-летия.

Блокадники, ветераны войны, пенсионеры, дети и подростки, пришедшие посмотреть на анонсированный салют, увидели только тысячную толпу и недовольные возгласы вокруг. Как оказалось, ЗВО без предупреждения ради зрелищности главного фейерверка в городе решили в последний момент отменить салюты в других частях города.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, салют в двух точках города решили отменить, чтобы поставить больше установок на территории Петропавловской крепости тем самым сделать его зрелищнее. В результате этого, петербуржцы выкладывали в социальные сети фотографии пустого неба.

"В Парке Победы Салют в честь освобождения блокадного Ленинграда от фашистской блокады обошёлся без происшествий, так как он не состоялся. Обидно было, много людей с маленькими детьми, детки уходили расстроенные",- написали пользователи ВКонтакте.

По информации очевидцев, салют в Пискаревском парке тоже прошел не так гладко, как хотелось.

Салют на Пискарёвском кладбище. Организаторам большой минус. На улице Верности на людей падали осколки от салюта и огни. ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Осколками осыпало и тех, кто находился около Петропавловской крепости, которую оставили в эту ночь открытой.

Был какой-то ужас (не считая самого салюта, да было красиво, но) На территории самой Петропавки на людей падали огромные осколки, был дым, из-за которого почти ничего не было видно вокруг, пыль или какой-то песок Когда всё это началось взрослые и дети просто бежали оттуда И возникают вопросы Зачем вообще было открывать территорию Петропавловки во время салюта? Куда смотрели организаторы?? Ведь скорее всего это не первый раз, когда ошметки фейерверков валяются на земле после его проведения ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее Piter.tv писал о том, что на Марсовом поле реконструировали салют 1944 года. Однако и он не обошелся без происшествий. По сообщению очевидцев, две пушки выстрелили по плану, а с третьей что-то пошло не так, и около нее раздался взрыв. Артиллериста отбросило в сторону, а затем его отвели с площадки. В пресс-службе организаторов мероприятия заявили, что никто не пострадал, а выстрелы были холостыми.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv