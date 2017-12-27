Видео: на Марсовом поле реконструировали салют 1944 года

В Петербурге на Марсовом поле произошла историческая реконструкция салюта в честь полного снятия блокады 1944 года.

Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с Марсова поля. Сегодня, 27 января, здесь состоялась реконструкция исторического салюта 1944 года. В рамках празднования 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады в центре города выстроились зенитные орудия времен Великой Отечественной войны. Они в точности повторили действия артиллеристов 1944 года, которые устроили первый "Ленинградский салют Победы". Тогда из всех орудий была дана серия залпов в честь участников операции по освобождению города. Каждому подразделению из числа тех, что участвовали в прорыве блокады, был посвящен один из залпов.

Организаторы мероприятия оформили Марсово поле в исторической стилистике. Горожане могли увидеть военных в аутентичной форме, целую батарею орудий, палатки санитаров и многое другое. Ведущий праздника зачитывал информацию о подразделениях-участниках "Январского грома", а затем в честь каждого из них звучал залп из десятка орудий.

Всю красоту и глубину воинского ритуала как высшей формы почета армии "Январского грома" гости и жители Северной столицы смогли прочувствовать, находясь в нескольких метрах от гремящих орудий. Ваши овации после каждого выстрела, сияющие глаза детей и общее ликование, ровно как и 74 года назад, стали наивысшей формой благодарности Героям ушедшей эпохи! Героев, чьи имена мы будем помнить сквозь столетия. Официальная группа "Ленинградский салют" в VK

Позже гости Марсова поля смогли оценить также общегородской салют в честь праздника.

Видео: Piter.TV