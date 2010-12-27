Тысячи петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Невыездными оказались почти 56 тысяч жителей города.

Почти 56 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу.

В общей сложности с начала года постановления о временном ограничении выезда за пределы страны получили почти 150 тысяч должников. Сейчас невыездными являются около 56 тысяч петербуржцев, из них более трех тысяч не могут покинуть родину из-за долгов по алиментам.

Судебные приставы вправе ограничить выезд за границу, если размер задолженности превышает 30 тысяч рублей. Однако если должник не заплатил по счетам в течение двух месяцев после решения суда, то сумма по запрету на выезд снижается до 10 тысяч рублей. Эта же планка установлена для неплательщиков алиментов.

Ранее мы писали, что в Петербурге злостный неплательщик алиментов отправится в колонию.

Фото: Piter.TV