Дачники под Виллози останутся в Рождество без воды

Решить вопрос силами садоводства невозможно.

Садоводство в Ломоносовском районе Ленобласти осталось без воды. Ответственные лица проводить восстановительные работы не спешат, поэтому гарантий жителям, что вода вернется до окончания выходных дней, дать не могут. Информацию об этом разместили в группе садоводства "Трансмаш" в "ВКонтакте".

Прорыв произошел на территории, за которую отвечает ВНИИ "Трансмаш". СНТ не имеет право самостоятельно проводить работы, для этого нужно согласование Института и представителей администрации Виллозского городского поселения. Так как в ВНИИ оказались не так активны, правление срочно собирается на заседание для поиска выхода из создавшейся ситуации.

По нашему мнению, повлиять на ситуацию могут массовые активные жалобы в органы власти Ломоносовского района, Ленинградской области и все возможные службы. Так как властные рычаги присутствуют только у них. говорится в сообщении.

Правление считает, что только после большого количества жалоб ответственные лица поймут масштаб проблемы, из-за которой без воды осталось "огромное количество жителей".

Фото: pixabay.com