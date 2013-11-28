Оснований для переименования переулка нет.

Тиньков переулок в Пушкине не станут переименовывать, сообщил член комиссии, краевед Алексей Ерофеев в беседе с корреспондентом 78.ru.

Никаких оснований, чтобы изменить название переулка у Топонимической комиссии не нашлось. Переулок назвали в честь русского пивовара Порфирия Тинькова в июле 2003 года. Позже стало известно, что это был некий обман бизнесмена Олега Тинькова. По словам Ерофеева, были предоставлены ксерокопии документа якобы из какой-то энциклопедии.

Некий "пивовар" Тиньков был известным поставщиком царского двора в допетровскую эпоху. В результате, Топонимическая комиссия отказалась рассматривать вопрос переименования переулка.

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