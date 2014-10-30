Суд наказал музыканта в соответствии с запросом государственного обвинения.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом рассказали журналисты издания "Sputnik Беларусь". Такое наказание для фигуранта расследования запрашивало государственное обвинение. Аналогичную меру получил и второй подсудимый Антон Кривецкий. До судебного заседания молодой человек находился под стражей в отличие от Тимы Белорусских.

Тиму Белорусских Тимофей Морозов) и Антона Кривецкого обвиняли в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта. Их задержали в одном из игровых клубов Минска. При личном обыске у подозреваемого обнаружился гашиш и амфетамин. По данной уголовной статье максимальная санкция предусматривает пять лет лишения свободы. Оба фигуранта расследования полностью признали вину.

Напомним, что ограничение по "домашней химии" состоит в том, что на осужденного налагают определенные обязанности. В частности, музыканту запретили находиться после 19 часов вне дома. За молодым человеком установлен надзор. Ему разрешены походы на работу и учебу по определенным маршрутам. В случае необходимости краткосрочной поездки для этого должно быть предоставлено особое разрешение. Белорусских запрещено употреблять алкоголь на время наказания.

В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских.

Фото: YouTube/Onliner