Black Star Burger появится и в Петербурге

Ресторан планируют открыть в ТЦ "Галерея" уже в июле этого года.

Звезда русского рэпа и ценитель американского фастфуда Тимур Юнусов, более известный как Тимати, хочет открыть в Петербурге ресторан Black Star Burger. Сообщается, что уже ставшая популярной в Москве бургерная появится в ТЦ "Галерея", на Лиговском проспекте уже в июле. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Площадь первого ресторана сети Black Star Burger в Петербурге составит около 300 квадратных метров. Отмечается, что в нем смогут поместиться одновременно 70 человек. Всего в городе на Неве планируется открыть две-три бургерных. Первый ресторан Black Star Burger появился в Москве в 2016 году, он пользуется большой популярностью у москвичей и гостей города.

Ранее мы писали, что Тимати представил новую коллекцию одежды от Black Star.

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