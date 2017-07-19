Тимати представил новую коллекцию одежды от Black Star

Известный рэпер Тимати представил новую коллекцию одежды Black Star, которая получила название "Orange Flame".Об этом Тимати написал на своей странице в Instagram.

Накануне СМИ сообщили о том, что Тимати презентовал новую коллекцию одежды бренда Black Star, которая получила название "Orange Flame".



Коллекция выполнена в оранжевых и черных цветах. Некоторые модели уже появились на сайте. Также там указаны цены на некоторые элементы одежды: мужские брюки (2990 рублей), лонгслив (1990 рублей), худи (3490 рублей). Ценник на всю продукцию пока не разглашается. Однако отмечается, что стоимость одежды будет доступной для покупателей любого достатка.



В сети уже появилось видео летней коллекции Orange Flame. В нем участвуют Мот, Kristina Si, Миша Марвин и другие рэперы лейбла.

Напомним, Black Star Wear – российский бренд одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла Black Star.



Видео: ВКонтакте/Black Star Wear