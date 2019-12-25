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Тыловая часть циклона сохранит в Петербурге прохладную погоду
Сегодня, 9:43
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IRINA_CHALKINA

Тыловая часть циклона сохранит в Петербурге прохладную погоду

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Из-за циклона в городе ожидается пасмурная погода с редкими прояснениями.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Петербург находится в зоне действия холодной тыловой части циклона, центр которого завис в районе Средней Волги. Об этом заявил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня, 12 августа, столица останется в тылу циклона, и начавшееся накануне похолодание только усилится.

Михаил Леус.

По словам специалиста, из-за циклона в Северной столице будет преобладать пасмурная погода с с неустойчивыми прояснениями. 

Отмечается, что температурный фон будет на 3-4° ниже положенных по климату значений.

Ранее мы сообщали о том, что днем в среду воздух прогреется до +18 градусов.

Фото:pixabay

Теги: михаил леус, погода спб, похолодание спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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