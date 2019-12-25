Тыловая часть циклона сохранит в Петербурге прохладную погоду

Из-за циклона в городе ожидается пасмурная погода с редкими прояснениями.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Петербург находится в зоне действия холодной тыловой части циклона, центр которого завис в районе Средней Волги. Об этом заявил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня, 12 августа, столица останется в тылу циклона, и начавшееся накануне похолодание только усилится. Михаил Леус.

По словам специалиста, из-за циклона в Северной столице будет преобладать пасмурная погода с с неустойчивыми прояснениями.

Отмечается, что температурный фон будет на 3-4° ниже положенных по климату значений.

Ранее мы сообщали о том, что днем в среду воздух прогреется до +18 градусов.

Фото:pixabay