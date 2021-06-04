Тихвинский вагоностроительный завод набирает 1,5 тыс. новых сотрудников

На следующий год завод наметил повышение выпуска вагонов, также планируют увеличить ремонтную базу.

В четверг, 27 октября, директор по персоналу Тихвинского вагоностроительного завода Роман Березенков сообщил о наборе 1,5 тыс. новых сотрудников. Об этом сообщил ТАСС.

Еще 640 вакансий открыли на предприятиях "Объединённой вагонной компании", в состав которой входят "Тихвинхиммаш", "Тихвинспецмаш" и сборочный завод "Титран-Экспресс".

На следующий год, по словам Березенкова, наметили повышение выпуска вагонов и увеличение ремонтной базы. Вакансии открыты для электрогазосварщиков, слесарей по сборке металлоконструкций, механосборочных работ, слесарей-ремонтников, электромонтёров, водителей погрузчиков, инженеров электроники, заливщиков металла и сталевары.

Известно, что завод наработал почти 9,5 млн рублей после простоя, в котором он был с мая по август из-за прекращения поставок деталей подшипника из США.

Фото: Вконтакте / PROЗАВОД: новости ТВСЗ