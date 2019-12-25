В Тихвине изолировали 120 рабочих в общежитии

Их изолировали на две недели.

В общежитии Тихвина изолировали 120 рабочих, сообщают в 47news.

Стало известно, что один из рабочих сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Больного госпитализировали, а остальных посадили на карантин. Все жильцы общежития – сотрудники компаний-подрядчиков городских заводов.

Городская администрация отметила, что продукты для трехразового питания начнут поступать в понедельник.

Ранее мы писали, что "Метрострой" возобновил работу после вынужденной приостановки.

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