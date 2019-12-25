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"Метрострой" возобновил работу после вынужденной приостановки
Сегодня, 22:32
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smirenny

"Метрострой" возобновил работу после вынужденной приостановки

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Работники офиса продолжат работу удаленно.

"Метрострой" начал работу после вынужденной приостановки в субботу, 4 апреля. Приостановка была связана с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Сообщается, что филиалы, обособленные подразделения, субподрядные организации и производственные предприятия также возобновляют работу. Линейных инженерно-технических работников перевели на удаленную работу. Также отмечается, что работники обеспечены защитными масками и дезинфицирующими средствами.

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Фото: pixabay

Теги: метрострой, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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