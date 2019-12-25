"Метрострой" возобновил работу после вынужденной приостановки

"Метрострой" начал работу после вынужденной приостановки в субботу, 4 апреля. Приостановка была связана с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сообщается, что филиалы, обособленные подразделения, субподрядные организации и производственные предприятия также возобновляют работу. Линейных инженерно-технических работников перевели на удаленную работу. Также отмечается, что работники обеспечены защитными масками и дезинфицирующими средствами.
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Фото: pixabay
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