"Метрострой" возобновил работу после вынужденной приостановки

Работники офиса продолжат работу удаленно.

"Метрострой" начал работу после вынужденной приостановки в субботу, 4 апреля. Приостановка была связана с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что филиалы, обособленные подразделения, субподрядные организации и производственные предприятия также возобновляют работу. Линейных инженерно-технических работников перевели на удаленную работу. Также отмечается, что работники обеспечены защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Ранее мы писали, что на улице Ярослава Гашека потушили горящую квартиру.

Фото: pixabay