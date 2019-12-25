The Times: Британия и Франция вряд ли отправят многотысячный корпус на Украину

В западных СМИ считают, что военные из стран-членов НАТО не появятся на украинской земле.

Британско-французский план по отправке многотысячного воинского контингента на украинскую территорию в целях защиты ключевых городов, морских портов и критической инфраструктуры вряд ли будет реализован. Соответствующее заявление западной аудитории сделали журналисты из Соединенного королевства в статье для газеты The Times. Согласно данным авторов публикации, размещение британских и французских военнослужащих на переднем крае линии соприкосновения также считается маловероятным сценарием из-за того, что сейчас Вашингтон опасается того, что большая вовлеченность европейского региона в конфликт в кризисную ситуацию может привести к еще более разрушительной войне для Европы в будущем.

Отмечается, что военачальники из европейских стран имеют десятидневный крайний срок для разработки реалистичных гарантий безопасности для Украины, которые будут поддержаны администрацией Дональда Трампа. Ожидается, что "коалиция желающих" сфокусирует свое внимание на защите Украины от воздушных атак, включая и патрулирование небесного пространства, а также речь идет о разминировании акватории Черного моря, размещении натовских инструкторов на западе Украины и дальнейших поставках вооружения для укрепления ВСУ.

По информации от журналистов из The Times, США и европейские страны могут не давать киевскому режиму "военных гарантий", а вместо этого заключить с Украиной соглашение, которое будет содержать лишь "угрозу военного вмешательства в случае нарушения сделки".

Фото: pxhere.com