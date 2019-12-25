The Telegraph: ученые из Уханя хотели заразить летучих мышей коронавирусом в 2018 году

Ученые из Уханьского института вирусологии еще в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что коронавирусы должны были подействовать в качестве прививки от болезней, которые способны передаваться людям. По информации издания, планировалось, что эксперимент проведут в провинции Хубэй.
Как сообщает The Telegraph, у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны специалисты просили на исследования около 14 млн долларов.
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Фото: pexels
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