  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
The Telegraph: ученые из Уханя хотели заразить летучих мышей коронавирусом в 2018 году
Сегодня, 13:17
84
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

The Telegraph: ученые из Уханя хотели заразить летучих мышей коронавирусом в 2018 году

0 0

На эти исследования вирусологи просили выделить 14 млн долларов.

Ученые из Уханьского института вирусологии еще в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что коронавирусы должны были подействовать в качестве прививки от болезней, которые способны передаваться людям. По информации издания, планировалось, что эксперимент проведут в провинции Хубэй.

Как сообщает The Telegraph, у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны специалисты просили на исследования около 14 млн долларов.

Ранее мы писали, что Евросоюз хочет ввести для всех гаджетов единый зарядный разъем

Фото: pexels 

Теги: летучие мыши, пандемия коронавируса, уханьские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии