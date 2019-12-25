Евросоюз хочет ввести для всех гаджетов единый зарядный разъем

Такой подход должен положительно сказаться на экологии.

Евросоюз хочет ввести для всех гаджетов единый тип зарядного устрйоства. Речь идет про смартфоны, планшеты, наушники и другие устройства. Об этом пишет агентство Reuters.

По информации агентства, законопроект будет представлен 23 сентября. Сторонники данной инициативы считают, что такой подход будет удобен для самих пользователей, это также положительно скажется на экологии. Однако представители Apple ранее заявляли, что введение универсальных зарядных устройств приведет к "горам электронных отходов" и затормозит процесс развития новых технологий.

По информации экспертов, если законопроект примут, то больше всего пострадает компания Apple. Дело в том, что компания использует фирменный разъем для своих устройств.

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