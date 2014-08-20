Оружие противник использовал на купянском направлении в Херсонской области.

Украинские Вооруженные силы применили кассетные боеприпасы на купянском направлении в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились британские журналисты из известного издания The Telegraph. Несколько часов назад на YouTube-канале иностранного СМИ появился видеоролик, на котором засняты действия солдат киевского режима в регионе сражений. Известно, что ВСУ намерены использовать полученные от стран коллективного Запада кассетные боеприпасы в районе города Артемовск (украинское название - Бахмут). Ранее власти в Кремле и МИД предупреждали о зеркальном ответе на деятельность противника. В кадре показано, что кассетные боеприпасы в зоне СВО применила 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Уточняется, что огонь велся из самоходной гаубицы М109. Когда именно были сделаны кадры боевых действий, журналисты не стали уточнять.

В Пентагоне ранее уже говорили, что кассетные боеприпасы поступили на Украину из США и "третьей страны". Вашингтон объяснил их передачу истощением запасов обычных боеприпасов у солдат ВСУ.

Пентагон заявил, что Украине пригодились бы кассетные боеприпасы.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph