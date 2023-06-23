Пентагон заявил, что Украине пригодились бы кассетные боеприпасы

Лаура Купер рассказала о военной помощи для Киева со стороны США.

Американские власти при президенте Джо Байдене считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Вооруженным силам Украины в рамках регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сделала заместитель помощника министра по оборонному ведомству Ллойда Остина ро России, Украине и Евразии Лаура Купер. Чиновница заметила, что на окончательное решение по отправке такой военной помощи влияют два условия. Первым фактором являются ограничения по передаче боеприпасов, которые предусмотрели члены Конгресса США, а вторым - международная реакция со стороны союзников и партнеров США.

Наши военные аналитики подтвердили, что они могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны, особенно против закрепившихся российских позиций. Лаура Купер, зампомощника шефа Пентагона

Напомним, что 13 июня американская газета The Wall Street Journal сообщила читателям о том, что власти США приняли решение о поставке для ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном. Однако пока что чиновники из Вашингтона не определились насчет поставок Киеву кассетных боеприпасов, на передаче которых настаивает ряд представителей оборонного ведомства из Пентагона. Командующий силами НАТО в европейском регионе Кристофер Каволи утверждает, что кассетные снаряды будут "крайне эффективными" в боевых действиях.

Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now