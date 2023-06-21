Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении

Американские власти в Вашингтоне считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой США знали и брали ее в расчет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июня с делала заместитель официального представителя оборонного ведомства Сабрина Сингх. Таким образом чиновница прокомментировала прессе данные о потерях в личном составе армии киевского режима.
Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны.
Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона
Минобороны США нашло возможность поставить Киеву оружие на $6 млрд.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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