The Sun: сотрудницу BBC изнасиловали на съемках телешоу Hungry For It

В Британии ведется расследование.

Британское издание The Sun написало о том, что сотрудницу "Би-би-си" изнасиловали на съемках кулинарного телешоу Hungry For It. Это произошло еще в сентябре 2021 года, однако общественности случай стал известен только сейчас.

Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней…Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт. источник СМИ

Член съемочной группы телеканала рассказал, что после произошедшего в Лондоне свидетелям преступления запретили публичные выступления с заявлениями о ситуации. В правоохранительные органы сообщение об изнасиловании поступило только спустя девять дней. Ведется расследование. Представители BBC заметили, что потерпевшая получает необходимую помощь и поддержку.

В Ленобласти мужчина забрался в дом к пенсионерке, избил ее и изнасиловал.

Фото: www.thesun.co.uk