В Ленобласти мужчина забрался в дом к пенсионерке, избил ее и изнасиловал

Подозреваемый был задержан.

В Ленобласти по подозрению в избиении и изнасиловании женщины задержали 37-летнего мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Как стало известно, 27 января в полицию обратилась женщина из деревни Верхние Осельки Всеволожского района. Она сообщила, что в период с 23:00 26 января до 2:00 27 января неизвестный мужчина проник в дом ее 68-летней подруги, избил и изнасиловал ее. Пострадавшая после оказания медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом глазницы слева, закрытым переломом 5,6,7 ребер слева, множественными ушибами мягких тканей верхних конечностей, грудной клетки и живота, была отпущена домой.

Во вторник, 1 февраля, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

Подозреваемый с 2001 года был неоднократно судим. В июне 2021 года он был арестован, так как подозревался в избиении неизвестного, который от полученных телесных повреждений скончался.

Также стало известно, что в подземном переходе на Токсовском шоссе неизвестный приставал к 12-летней девочке.

Фото: Piter.tv