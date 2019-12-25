Марк Губруд оценил возможности сверхдержав в сфере вооружения в космическом пространстве.

The Sun: Противостояние США, России и Китая в космосе может привести к ядерному конфликту. Британские журналисты со ссылкой на эксперта-физика заявили, что миру следует контролировать космическое вооружение, иначе война между сверхдержавами в космическом пространстве будет неизбежна. По данным СМИ, Москва, Вашингтон и Пекин уже начали атаковать друг друга за счет блокировки сигналов военных спутников.

Гонка космического вооружения – путь к космической войне. Марк Губруд, профессор Университета Северной Каролины

В публикации The Sun упоминаются данные портала Space.com. Физик высказал мнение о том, что быстрая эскалация поставит под угрозу мировую ядерную стабильность. В издании напомнили, что международное космическое право действует с 1967 года, но сейчас технологии развились до такого уровня, что способны за несколько минут вывести технику противника из работы. При этом страны продолжат создавать более мощное оружие, превосходящее по силе имеющееся.

Губурда призывает стороны придерживаться Договора ООН по космосу, а также внедрить особые правила по защите и использованию недопустимых помех, в сфере создания оружия, обеспечивающего такие помехи в космосе.

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