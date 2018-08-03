The Hatters взорвали Белую сцену на VKFest

Группа анонсировала выпуск нового альбома и поделилась с публикой формулой успеха.

Российская фолк-группа The Hatters прогремела на фестивале VKFest в Петербурге. Солисты Юрий Музыченко и Павел Личадеев поделились впечатлениями о выступлении, анонсировали новый альбом и поблагодарили аудиторию за яркую встречу.

Ежегодный фестиваль состоялся в Петербурге 28 и 29 июля. Второй день фестиваля закончился на Белой сцене ярким выступлением группы The Hatters. Коллектив активно существует с 2016 года и имеет за плечами два альбома. Фолк-группа была названа "самым модным проектом в Санкт-Петербурге" по мнению "Собака.ru", а также не один раз была гостем "Пятого канала".

Наша аудитория самая лучшая, спасибо всем. Спасибо, что мы такие классные, что у нас такие ребята, всем писс заявил в интервью Piter.TV солист Юрий Музыченко

Солисты высказали своё мнение о социальной сети "ВКонтакте", а также о музыке в целом. Юрий Музыченко рассказал о качествах, важных для настоящей современной группы и анонсировал новый альбом.

Мы сейчас работаем над новым альбомом. Мы бы выложили всё сейчас, но нас учит жизнь. Мы выложили альбом "Полная шляпа", после этого выложили альбом "Forever Young, Forever Drunk", и он прошел как-то незамечено. Ну ребята регенерируют постоянно. Нет, вы сначала это прохавайте добавил Юрий Музыченко

Выступление фолк-группы заставило публику взорваться в овациях и аплодисментах. Участники группы пожелали аудитории заниматься тем, чем нравится и быть счастливыми.

Вера Иптышева, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.TV