Версия доступна на консолях и ПК.

The Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition с 1300 модами запустили в 4K. Студия Bethesda Softworks презентовала пользователям проект для персональных компьютеров и игровых консолей. Известно, что игра поддерживается такими платформами как Xbox и PlayStation двух поколений. Приобрести новинку также могут юзеры с библиотекой Xbox Game Pass.

Напомним, что в состав версии The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вошли все выпущенные разработчиком ранее игровые дополнения (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn), а также улучшения версия Special Edition. Авторы работы добавили 500 единиц контента из Creation Club. В этот перечень попала функция выживания, а также цепочка заданий "Святые и соблазнители".

Напомним, что пользователи Steam встретили обновление положительно. Такой рейтинг игре предоставили 88 % пользователей из 388 написанных отзывов.

Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution.

Фото и видео: Bethesda Softworks Russia

