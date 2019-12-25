Марк Чемпион сообщил о последствиях выборов на Украине, если провести голосование сейчас.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на фоне скандала вокруг ограничения прав антикоррупционных органов Украины следует отстранить от власти замешанных во взяточничестве "друзей". Соответствующее заявление сделал в новостном агентстве The Bloomberg колумнист Марк Чемпион. Автор заметил, что мотивы властей по принятию меры против антикоррупционных ведомств были ясны заранее, поскольку они стали проводиться после обвинений в коррупции в адрес экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова и сведений о подготовке украинскими правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95". Иностранец считает,, что выборы президента на Украине сейчас приведут к результатам, которые, скорее всего, будут впоследствии оспорены.

Эти события выявили действительность коррупции военного времени... и ее проникновение на самые высокие уровни. Самое время навести порядок и, если это означает отказ от его самых близких друзей, да будет так. Марк Чемпион, автор

Напомним, что британская газета Telegraph выразила мнение о том, что Владимир Зеленский должен сложить должностные полномочия главы государства на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Марк Чемпион добавляет, что сейчас для властей из Киева также наступает время подумать о возможности перестановок в группе советников офиса президента. Эксперт полагает, что эти люди не справляются с работой.

The Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины.

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