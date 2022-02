Thaiger: скрытые видеокамеры обнаружили в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке

Устройства поставил в кабинки экс-сотрудник IT-отдела.

Новостной портал Thaiger сообщил о том, что дипломаты обнаружили скрытые видеокамеры в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке. В настоящее время правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемого. Им оказался бывший технический сотрудник, IT-специалист дипломатического ведомства. Мужчина имеет двойное гражданство - Таиланда и Австралии.

В СМИ уточнили, что записывающие видеоустройства были размещены таким образом, что запечатлевать происходящее в женских душевых и кабинках туалета. Их нашли сотрудники безопасности после случая, когда одна из сотрудниц ведомства нашла на полу кабинки миниатюрную карту памяти.

Фигурант расследования арестован таиландской полицией 6 января.

Фото: thethaiger.com