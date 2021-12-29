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Thaiger: скрытые видеокамеры обнаружили в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке
Сегодня, 14:20
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Thaiger: скрытые видеокамеры обнаружили в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке

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Устройства поставил в кабинки экс-сотрудник IT-отдела.

Новостной портал Thaiger сообщил о том, что дипломаты обнаружили скрытые видеокамеры в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке. В настоящее время правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемого. Им оказался бывший технический сотрудник, IT-специалист дипломатического ведомства. Мужчина имеет двойное гражданство  -  Таиланда и Австралии.

В СМИ уточнили, что записывающие видеоустройства были размещены таким образом, что запечатлевать происходящее в женских душевых и кабинках туалета. Их нашли сотрудники безопасности после случая, когда одна из сотрудниц ведомства нашла на полу кабинки миниатюрную карту памяти.

Фигурант расследования арестован таиландской полицией 6 января.

The Sun: сотрудницу BBC изнасиловали на съемках телешоу Hungry For It.

Фото: thethaiger.com
 

Теги: thaiger, австралия, скрытые камеры, таиланд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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