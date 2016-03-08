Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой

Женщина специально зарегистрировалась в Instagram, чтобы озвучить свою точку зрения.

Тетя Влада Соколовского высказалась о его расставании с Ритой Дакотой. Об этом сообщает журнал "Cosmopolitan".

В субботу, 11 августа певица Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским. Артистка сообщила, что муж изменял ей на протяжении всего брака.

Изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни дочери Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Наталья Нестерова, тетя Влада Соколовского.

О скандале в семье Дакоты и Соколовского высказалась Татьяна Нестерова, родная сестра отца Влада Соколовского. Женщина специально зарегистрировалась в Instagram, чтобы озвучить свою точку зрения по поводу этого развода.

Нестерова назвала поступок своего племянника отвратительным. Однако она уверена: супруги при желании могли бы помириться.

Я ни в коем случае не оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете только одну из двух правд. Да и, в конце-концов, у ребят замечательная семья, замечательный ребёнок… Это же попросту был первый кирпичик, на который можно было наступить, поморщиться и идти дальше!!! Бережно, любя друг друга. Наталья Нестерова, тетя Влада Соколовского.

Отметим, что сам Влад Соколовский продолжает хранить молчание.

Фото: ritadakota / Instagram.