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Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой
Сегодня, 11:43
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alexandra08
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Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой

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Женщина специально зарегистрировалась в Instagram, чтобы озвучить свою точку зрения.

Тетя Влада Соколовского высказалась о его расставании с Ритой Дакотой. Об этом сообщает журнал "Cosmopolitan".

В субботу, 11 августа певица Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским. Артистка сообщила, что муж изменял ей на протяжении всего брака.

Изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни дочери Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. 

Наталья Нестерова, тетя Влада Соколовского.

О скандале в семье Дакоты и Соколовского высказалась Татьяна Нестерова, родная сестра отца Влада Соколовского. Женщина специально зарегистрировалась в Instagram, чтобы озвучить свою точку зрения по поводу этого развода.

Нестерова назвала поступок своего племянника отвратительным. Однако она уверена: супруги при желании могли бы помириться.

Я ни в коем случае не оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете только одну из двух правд. Да и, в конце-концов, у ребят замечательная семья, замечательный ребёнок… Это же попросту был первый кирпичик, на который можно было наступить, поморщиться и идти дальше!!! Бережно, любя друг друга.

Наталья Нестерова, тетя Влада Соколовского.

Отметим, что  сам Влад Соколовский продолжает хранить молчание.

Фото: ritadakota / Instagram.

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Категории: Новости шоу-бизнеса России

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