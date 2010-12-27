В порыве гнева Рита Дакота пожелала Соколовскому смерти

Иногда она представляет, как ее бывший супруг летит с высокого небоскреба или, как его сбивает КамАЗ.

В начале августа поклонники Риты Дакоты и Влада Соколовского узнали о расставании супругов. Причиной стали многочисленные измены певца. Дакота до сих пор не может простить предательство мужа. В порыве гнева она желает Соколовскому смерти. Иногда она представляет, как ее бывший супруг летит с высокого небоскреба или, как его сбивает КамАЗ. Об этом певица и блогерша сообщила в своем Instagram.

Дакота признается, что потом ей становится очень стыдно, и она делает "тьфу-тьфу-тьфу" и посылает Соколовскому лучи здоровья и долголетия. И это поведение певица считает нормальным. "Ненормально это обесценивать свои чувства, скакать дальше по жизни, делая вид, что ничего страшного не произошло, и тебя это вообще не волнует", — пишет она в своем блоге.

Ранее друг Соколовского и Дакоты ‍опроверг слухи о разводе.

Фото: Instagram / ritadakota