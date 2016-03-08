Друг опроверг новость о разводе Соколовского и Дакоты‍

Источник признался, что инициатором "ссоры" была сама Дакота.

Друг Дакоты и Соколовского опроверг информацию о разводе. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

Источник признался, что инициатором "ссоры" была сама Дакота. Она якобы давно знала об изменах супруга и прощала его. Но сейчас, в конце августа, у нее запланировано два концерта в Москве и Петербурге и она хотела подогреть внимание публики.

Сейчас у них с Владом все хорошо, царит стабильность, несмотря на то, что Дакота действительно знала об изменах. У них благополучная семейная жизнь. Разведенкой и страдалицей быть очень выгодно, все тебя жалеют, можно песенку трогательную написать и поиграть на чувствах тех, кто действительно переживает мучительную травму. Источник Starhit.ru.

Эта версия уже вызвала бурную реакцию в Сети. Поклонники пришли к выводу, что разрыв действительно может быть срежиссирован ради хайпа. Однако большинство людей все-таки отказываются верить, что певица их обманывает.

Фото: ritadakota / Instagram.