Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Друг опроверг новость о разводе Соколовского и Дакоты‍
Сегодня, 14:17
0
alexandra08
107

Друг опроверг новость о разводе Соколовского и Дакоты‍

0
 
 

Источник признался, что инициатором "ссоры" была сама Дакота.

Друг Дакоты и Соколовского опроверг информацию о разводе. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

Источник признался, что инициатором "ссоры" была сама Дакота. Она якобы давно знала об изменах супруга и прощала его. Но сейчас, в конце августа, у нее запланировано два концерта в Москве и Петербурге и она хотела подогреть внимание публики.

Сейчас у них с Владом все хорошо, царит стабильность, несмотря на то, что Дакота действительно знала об изменах. У них благополучная семейная жизнь. Разведенкой и страдалицей быть очень выгодно, все тебя жалеют, можно песенку трогательную написать и поиграть на чувствах тех, кто действительно переживает мучительную травму.

Источник Starhit.ru.

Эта версия уже вызвала бурную реакцию в Сети. Поклонники пришли к выводу, что разрыв действительно может быть срежиссирован ради хайпа. Однако большинство людей все-таки отказываются верить, что певица их обманывает.

Фото: ritadakota / Instagram.

Теги: влад соколовский , дакота , почему разводятся дакота и соколовский
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5