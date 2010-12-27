Тетердинко предложил поддержать защиту детей от опасного интернета

В Петербурге возможно субсидирование организаций, которые занимаются защитой детей от нежелательной информации в интернете.

Лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко предложил поддержать некоммерческие организации, защищающие детей от опасной информации в интернете. Он подготовил законопроект, позволяющий таким НКО получать субсидии из городского бюджета.

В интернете, и, прежде всего, в социальных сетях достаточно широко распространены опасные для подростков практики. Это и сообщества для поиска "вписок", и так называемые "группы смерти", пропаганда маргинальных субкультур и азартные игры. Подростки склонны рассказывать о себе в соцсетях больше, чем стоило бы, и зачастую перебарщивают с откровенностью. Этим пользуются злоумышленники, что впоследствии оборачивается травлей, шантажом и настойчивым преследованием. Александр Тетердинко

По данным сервиса Kaspersky Security Network, даже при включенном "родительском контроле" на ПК несовершеннолетние имеют доступ к нежелательной информации. Из них 10,44% детей прсматривают сайты, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками, 2,26% - с нецензурной лексикой, 0,68% - с порнографией и эротикой, 0,62% - с оружием, азартными играми, насилием. При отсутствии "родительского контроля" показатели становятся еще плачевнее.

Очевидно, мы должны поддержать организации, которые противодействуют обороту в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Это может быть как просветительская деятельность, так и целенаправленная борьба с сообществами и пользователями, распространяющими нежелательные материалы и вовлекающими несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Действующий закон Петербурга предполагает такие меры поддержки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии из городского бюджета, консультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.