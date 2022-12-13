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В работе государственных сервисов Петербурга произошёл сбой
Сегодня, 15:59
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В работе государственных сервисов Петербурга произошёл сбой

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До этого аналогичный сбой произошёл 2 февраля. 

В Петербурге 22 феврали снова стали недоступны городские государственные сайты. Пользователи начали сталкиваться с проблемами около половины второго дня 22 февраля. До этого аналогичный сбой произошёл 2 февраля. 

По данным на 16:00, невозможно зайти на сайт Смольного. На  портале "Здоровье петербуржца", петербургском портале госуслуг и портале "Наш Санкт-Петербург", висит предупреждение о технических работах. При этом о работах на портале "Наш Санкт-Петербург" горожан предупредили ещё с утра. 

В комитете по информатизации и связи "Невским Новостям" сообщили, что в ближайшее время сервисы будут доступны. Точное время пока неизвестно.

Фото: государственные сайты Петербурга

Теги: сайты, сбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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