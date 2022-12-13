В Петербурге в работе городских информационных сервисов произошел сбой

Петербуржцы не могут записаться к врачу, не видят на картах информацию о текущем местоположении общественного транспорта и не могут оплатить парковку.

В Петербурге в работе городских информационных сервисов 2 февраля произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации Петербурга.

Из строя вышла одна из систем хранения данных. Теперь специалисты переносят и занимаются репликацией данных на исправные базы данных.

Комздрав ранее сообщил, что портал "Здоровье петербуржца" (gorzdrav.spb.ru) временно недоступен из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти (РРЦОД).

По этой же причине пассажиры не видят на картах информацию о текущем местоположении общественного транспорта. Нельзя временно оставить обращения на портале "Наш Санкт-Петербург" и оплатить парковку. Штрафы за неоплату парковочного места в центре во время сбоя начисляться не будут – сообщил "Комитет по транспорту".

Фото: gorod.gov.spb.ru