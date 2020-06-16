Петербуржцев предупреждают о фальшивых сайтах для пополнения "Подорожника"

Злоумышленники создают сайты под видом официальных ресурсов, а затем крадут деньги и платежные данные пользователей.

Петербуржцев и гостей города предупредили о появлении в Сети фейковых ресурсов, на которых предлагают якобы пополнить "Подорожник" и другие электронные проездные. Об этом в понедельник, 18 июля, в Telegram-канале "Начальник транспортного цеха".

Злоумышленники создают сайты под видом официальных ресурсов, а затем крадут деньги и платежные данные пользователей. Пополнить "Подорожник" можно с помощью интернет-банкинга, а активировать только в офисах продаж и специальных киосках, в кассах станций петербургского метро, а также в автобусах "Пассажиравтотранс", напомнили в комитете по транспорту.

Напомним, что новый "Подорожник" появится в Петербурге 15 июля. Отмечается, что тираж карт будет ограничен. Дизайн карт посветят новой модели транспортного обслуживания, которая была запущена в Петербурге с 1 апреля. Обновленную карту можно приобрести на станциях метро "Проспект Ветеранов", "Гражданский проспект", "Купчино", "Парнас", "Приморская", "Рыбацкое", "Международная", а также "Улица Дыбенко" и "Комендантский проспект".

Фото: Piter.tv

