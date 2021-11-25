Новый "Подорожник" появится в Петербурге 15 июля

Отмечается, что тираж карт будет ограничен.

Стало известно, что с 15 июля петербуржцы смогут приобрести "Подорожник" с новым дизайном, передает пресс-служба метрополитена.

Дизайн карт посветят новой модели транспортного обслуживания, которая была запущена в Петербурге с 1 апреля. Обновленную карту можно приобрести на станциях метро "Проспект Ветеранов", "Гражданский проспект", "Купчино", "Парнас", "Приморская", "Рыбацкое", "Международная", а также "Улица Дыбенко" и "Комендантский проспект".

Отмечается, что тираж карт будет ограничен.

Фото: Piter.tv

