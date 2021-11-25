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Новый "Подорожник" появится в Петербурге 15 июля
Сегодня, 19:55
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Новый "Подорожник" появится в Петербурге 15 июля

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Отмечается, что тираж карт будет ограничен. 

Стало известно, что с 15 июля петербуржцы смогут приобрести "Подорожник" с новым дизайном, передает пресс-служба метрополитена. 

Дизайн карт посветят новой модели транспортного обслуживания, которая была запущена в Петербурге с 1 апреля. Обновленную карту можно приобрести на станциях метро "Проспект Ветеранов", "Гражданский проспект", "Купчино", "Парнас", "Приморская", "Рыбацкое", "Международная", а также "Улица Дыбенко" и "Комендантский проспект".

Отмечается, что тираж карт будет ограничен. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: метрополитен, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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