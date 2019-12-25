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Тестирование на коронавирус в Ленобласти перевели на дом
Сегодня, 21:16
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nadezhda_sib

Тестирование на коронавирус в Ленобласти перевели на дом

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Анализ рекомендуют сдавать при наличии показаний.

С 1 апреля сдать тест на коронавирус можно будет только на дому. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Такое решение было принято на фоне растущего количества контактных пациентов, которых нужно обследовать. 

Кроме того, некоторые пациенты, которые хотели пройти тестирование, не соблюдали мер предостороженности: приходили без масок с симптомами ОРВИ и не соблюдали дистанцию. Прием был прекращен, чтобы избежать лишним контактов. 

Теперь сдать анализ можно будет дома по назначению врача. Без показаний тест сдали уже 1500 человек, ни один из них не оказался положительным. 

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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