Власти будут наблюдать за ходом работы этих клиник.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что соответствующие клиники появились не только в Петербурге, но и в Москве. Власти будут наблюдать за ходом работы этих медучреждений.

"Вовлекая все лаборатории в эту работу, мы дали поручение Роспотребнадзору организовать их взаимодействие со службой, обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты", —сказано в сообщении.

Известно, что в настоящий момент тестирование организовано на базе 141 государственной лаборатории в 79 субъектах страны.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге больного коронавирусом положили в реанимацию.

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