Tesla вернула клиентам круглый руль

Новинка с экстравагантным штурвалом сначала вызвала ажиотаж у водителей.

После недавнего обновления электрокары Tesla Model S и Model X получили вместо традиционного круглого руля экстравагантный штурвал. Новинка сначала вызвала ажиотаж, но водители вскоре поняли, что классический руль намного удобнее, рассказали в издании "110km".

Автомобилисты быстро поняли, что управлять машиной с таким рулём можно только при движении по шоссе. Когда возникает необходимость маневрировать в ограниченном пространстве, то прямоугольный руль лишь вызывает раздражение, поскольку он не предназначен для вращения.

Поэтому Tesla была вынуждена вернуть круглое рулевое колесо в качестве базового оборудования для Model S или Model X.

Фото: Tesla