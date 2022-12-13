Tesla вернула клиентам круглый руль

После недавнего обновления электрокары Tesla Model S и Model X получили вместо традиционного круглого руля экстравагантный штурвал. Новинка сначала вызвала ажиотаж, но водители вскоре поняли, что классический руль намного удобнее, рассказали в издании "110km".
Автомобилисты быстро поняли, что управлять машиной с таким рулём можно только при движении по шоссе. Когда возникает необходимость маневрировать в ограниченном пространстве, то прямоугольный руль лишь вызывает раздражение, поскольку он не предназначен для вращения.
Поэтому Tesla была вынуждена вернуть круглое рулевое колесо в качестве базового оборудования для Model S или Model X.
Фото: Tesla
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